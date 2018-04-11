Dikili açıklarında 70 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı dün sabah saatlerinde Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenlerin bulunduğu botu durdu. Lastik botta yakalanan 52 Suriye, 16 Afganistan, 1 Irak, 1 Fildişi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan, 39'u çocuk, 13'ü kadın 70 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



BUGÜN NELER OLDU