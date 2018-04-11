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Efeler Belediyesi ı açıldı

Efeler Belediyesi ı, Ramazan Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi’nde bulunan Barış Selçuk Basın Parkı’nda açıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:38
Efeler Belediyesi el sanatları pazarı açıldı

Efeler ile Efeler Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kurslarına devam eden kadınlar; el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kadınlar, bu yıl ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Barış Selçuk Basın Parkı'nda açılan el sanatları ında emeklerini kazanca dönüştürme fırsatı bulmuştu.

Efeler Belediyesi El Sanatları Pazarı yeniden açıldı. 13 Nisan Cuma gününe kadar, 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak pazarda; kokulu sabun, taş, ahşap boyama tepsiler, keçeden çantalar, kolye, takı, el örgüsü ürünler, kapı süsleri, iğne oyası tülbent ve örgü oyuncaklara kadar birçok farklı ürün satışa sunulacak.

El emeklerini, Efeler Belediyesi El Sanatları Pazarı'nda satma imkanı bularak, ev ekonomilerine de katkı sağlayabileceklerini ifade eden kadınlar, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a bu imkanı kendilerine sağladığı için teşekkür ettiler.

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Efeler Belediyesi el sanatları pazarı açıldı
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