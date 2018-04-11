İnşaat çukuruna düşen Fırat yoğun bakımda

Manisa
'nın Alaşehir İlçesi'ne bağlı Barış Mahallesi'nde geçtiğimiz gün bir inşaat alanını yanında arkadaşlarıyla oyun oynayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Fırat Arpa, yaklaşık 1 buçuk metre su dolan inşaat temeli çukuruna düştü. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine inşaat alanına gelen çevredeki vatandaşlar tarafından su dolu çukurdan uzun uğraşlar sonucu çıkarılan minik Fırat ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fırat Arpa'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın olduğu inşaat alanının etrafındaki emniyet filelerinin işlevini yitirdiği görülürken inşaat alanı polis tarafından güvenlik çemberine alındı. İnşaat alanının etrafının bugün güvenlik amaçlı olarak tel örgülerle çevrilmeye başlanması dikkat çekti. TEDBİRSİZLİK İDDİASI
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde tedavisi süren küçük Fırat'ın ailesinin hastanedeki acılı bekleyişi devam ediyor. Fırat'ın amcası İsmet Arpa, inşaat alanında hiçbir güvenlik tedbiri alınamadığını belirterek, "İnşaata ait bir alan ve 1 buçuk metre su dolmuş. Hem yağmur suyu varmış hem de tabandan çıkan suyla dolmuş. Önlem almamışlar. Fırat'ın sağlık durumu şuanda kritik. Beyin fonksiyonları şuan çalışmıyor. 3 gün boyunca uyutulacak. Güvenlik önlemi alınmamış haberi geldi şimdi güvenlik önlemi almaya başlamışlar" dedi.