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'de beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

'in Bayındır ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

AA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 16:25
İzmir'de beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Bekir U'nun (30) kullandığı 35 YNN 99 plakalı beton mikseri Pınarlı kavşağında ile Sıddık Yazıcier (51) yönetimindeki 35 TIV 58 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsünün eşi Filiz Yazıcıer (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sıddık Yazıcıer ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yazıcıer çiftinin çocukları Enis (12) ve Muhammet Emin Yazıcıer (15) ise Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alıdı.

Beton mikserinin sürücüsü Bekir U. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İzmir'de beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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