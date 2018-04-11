Kore gazisine 68 yıl sonra madalya

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, Kore Savaşı'nda Türkiye'den 21 bin 212 kişinin gazi olduğunu belirterek, "Halen hayatta 2 bin 200 civarında Kore gazimiz var. Biz gazilerimizle yakından ilgileniyor, sık sık bir araya geliyoruz" dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Şehitlerimiz, şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz bizim için çok kıymetli. Biz bugün bu cennet topraklarda yaşıyorsak şehitlerimiz sayesinde, kahraman gazilerimiz sayesinde. Onlar her zaman bizim başımızın tacı. Kore de bizim kahraman gazilerimizin gidip döndüğü bir savaştı. Ülkemizin neresinde olursa olsun bu vatan için, bu millet için verilen görevle şehit olmuş, gazi olmuş hepsi bizim öz kahramanımızdır. İster Kıbrıs'ta, ister terörle mücadelede, ister Kore'de olsun, nerede olursa olsun verilen emri yerine getirmek için bu memleket için kanını dökmüş, yaralanmış, gazi olmuş" ifadelerini kullandı.



"BİZ SİZLERİN BÜYÜK DESTEĞİYLE AYAKTA KALABİLDİK VE BUGÜNLERE GELDİK"

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park da Bodrum'da gazilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkler Kore'de sadece savaşmamış, orada okul da açmıştır. Biz Kore halkı ve devleti olarak size tekrar teşekkür ediyoruz. Biz sizlerin büyük desteğiyle ayakta kalabildik ve bugünlere geldik. Türk askerinin insanının ülkemize verdiği önem, dostluk ve kardeşlik bağları çok güçlü. Bizim Türklerin dostluğunu, en kötü günümüzde yardım elini uzatmalarını unutmamız mümkün değil" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 90 yaşındaki Kore gazisi Şehabettin Akkın'a madalyası Kaymakam Bekir Yılmaz ve Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park tarafından verildi. Kaymakam Bekir Yılmaz'ın makamında düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, TÜMGAZİDER Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, TCSG Yüzbaşı Ali Bora Şimşir, Bodrum ve Milas'ta yaşayan gaziler ile gazi yakınları katıldı.

