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'da polislere meşaleli

'nın Sarıgöl ilçesinde AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları, nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislerin uygulama yaptığı sırada meşalelerle ziyaret ederek polislere baklava ikram etti.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:27
Manisa'da polislere meşaleli kutlama

AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları üyeleri nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sarıgöl'de polislere sürpriz yaptı. Girne Caddesi üzerinde asayiş ve trafik uygulaması yapan polisleri meşaleler yakarak ziyaret eden gençler, polislere baklava ikram etti. Kutlama sonrası konuşan AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, "Bizlerin huzur ve güveni için gece ve gündüz çalışmakta olan polis arkadaşlarımızı sıradan bir kutlama yerine ilginç ve aniden kutlama yapmak istedik. Bu nedenle tüm polislerimizin günlerini kutlar, görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

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Manisa'da polislere meşaleli kutlama
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