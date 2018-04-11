Mutlu Altuğ’dan Karşıyaka’ya dava

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşında hayati öneme sahip bir dönemeçte olan Karşıyaka'da eski başkan Mutlu Altuğ, 20 Ocak'ta Turgay Büyükkarcı'nın başkanlığa seçildiği olağanüstü genel kurulun iptalini istedi. Yeni yönetimin, dönemindeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili disiplin kuruluna sevkettiği Altuğ, KSK Derneği aleyhine 5 Nisan dava açarak 20 Ocak 2018'deki genel kurul kararlarının iptalini ve yönetime kayyum atanmasını istedi. Eski başkan, davasına gerekçe olarak kulüp tüzüğü gereği genel kurulların 2 güne yayılması gerekliliğine rağmen yönetim seçiminin verilen önergeyle 21 Ocak yerine 20 Ocak'ta yapılmasını gösterdi. Öte yandan Altuğ'un başkan seçildiği kongrede de aynı şekilde yapılmış olması dikkat çekti.