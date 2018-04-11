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Yaşar Üniversitesi’nde 17. yıl gururu

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Yaşar Üniversitesi’nde 17. yıl gururu
Yaşar Üniversitesi'nin, 17'inci kuruluş yıldönümü törenle kutlandı. Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar'ın 'Bilim, Birlik, Başarı' ilkeleri doğrultusunda, üniversitemiz Türkiye'de çok saygın bir konum edindi. Yakın bir gelecekte dünyanın önde gelen üniversiteleri içerisinde gösterilecek bir konuma ulaşmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise Yaşar Üniversitesi'nin ve Ege'de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurtdışında da yükselen bir değer olmaya devam edeceğini söyledi. Dinçer, üniversite olarak, İzmir'in potansiyelini, gücünü ve olanaklarını bütünleştirerek oluşturulması planlanan teknoloji üssünde en verimli biçimde yer alarak ekosisteme katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade etti. Törende ayrıca 'Bilim, Birlik, Başarı' ödülleri kapsamında başarılı idari birimler, temsiliyet başarısı, eğitimde başarı, başarılı araştırmacı ve akademik onur ödülleri verildi.
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Yaşar Üniversitesi’nde 17. yıl gururu
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