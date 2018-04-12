Avrupa’nın en yüksek çelik binası: Biva Tower

20 yıldır sektörde olan BİVA A.Ş, 32 kattan ve 96 daireden oluşan Biva Tower'ın tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz, önceliklerinin insanları mutlu etmek olduğunu ve ürettikleri her projede 'nasıl bir adım daha farklılık yaratabiliriz' diye düşündüklerini ifade etti. Yılmaz, "BİVA Tower'ın zemin iyileştirilmesi yapıldıktan sonra, İzmir'in en derin radye temelinde 580 ton demir kullandık. Ayrıca, 4 bin 600 metreküp beton dökme işlemini de gerçekleştirdik. İş ve üretim planımızı 10 ay gibi kısa bir sürede kaba inşaatının bitmesi olarak planladık. Projenin önemli özelliklerinden birisi de ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre doğaya ve çevreye dost LEED sertifikası ile taçlanacak olmasıdır" dedi. BİVA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birim Yılmaz ise, kat planlarının üzerinde aylarca çalışarak en kullanışlı ve konforlu kullanım alanlarına ulaştıklarını söyledi. Yılmaz, "Tavan yüksekliklerinin brüt 3.80 metre olması, net ölçü olarak 3.20 metre kalması ön görüldüğünden hacimsel ferahlık bu projenin en büyük özellikleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

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