EBSO yönetimi gençleşti

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Bölgesi Sanayi Odası'nda meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından dün yapılan seçimle, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar güven tazeledi. Geçerli oyların tamamını alan Yorgancılar, yönetimde genç isimlere yer verdi. Yorgancılar, "Bu işi bizden sonra yapacak olanlar gençler. Yenilenmemiz ve gençleşmemiz lazım" dedi. Halil İbrahim Gökçüoğlu 94 oy alırken, Muhsin Dönmez 120, Eyüp Sevimli 118, Hakan Ürün 118, Ateş Demirkalkan 117, Metin Akdaş 99, Atilla Sevinçli 116, İdil Yiğitbaşı 119, Aytekin Öztaş 117 ve Ali Arda Yüksel 111 oy aldı.