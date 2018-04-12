Engelli çocuklar kaymayı öğrendi

İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova'daki Buz Sporları Salonu, engelleri nedeniyle birçok imkandan yoksun kalan 200 çocuğu sporla buluşturuyor. Haftada bir gün belediyenin görevlendirdiği antrenörlerden buz pateni eğitimi alan çocukların mutluluğu ise yüzlerinden okunuyor. Engelli çocuklar
ının, denge ve koordinasyonun ön plana çıktığı, zorluk derecesi yüksek sporlar arasında yer alan buz pateninde önemli aşamalar kaydetmesi, aileleri de çok sevindiriyor. Kursları başarıyla tamamlayan çocuklara dönem sonunda başarı sertifikası verildi.