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kaymayı öğrendi

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Engelli çocuklar kaymayı öğrendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova'daki Buz Sporları Salonu, engelleri nedeniyle birçok imkandan yoksun kalan 200 çocuğu sporla buluşturuyor. Haftada bir gün belediyenin görevlendirdiği antrenörlerden buz pateni eğitimi alan çocukların mutluluğu ise yüzlerinden okunuyor. ının, denge ve koordinasyonun ön plana çıktığı, zorluk derecesi yüksek sporlar arasında yer alan buz pateninde önemli aşamalar kaydetmesi, aileleri de çok sevindiriyor. Kursları başarıyla tamamlayan çocuklara dönem sonunda başarı sertifikası verildi.
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Engelli çocuklar kaymayı öğrendi
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