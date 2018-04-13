Adacıklara İnceleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bostanlı Sahilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının planları onaylamasını beklemeden başlattığı düzenleme çalışması doğal dengeyi bozdu. Henüz onaylı imar planı olmamasına rağmen sahil kesimindeki düzenlemeyi 24.6 milyon liraya ihale eden Büyükşehir, önce merhum belediye başkanlarından Ahmet Piriştina zamanında mermer blokların döşenmesi ile oluşturulan ve adına antik roma yolu denilen yürüyüş yolunu kaldırdı. Ardından da deniz kıyısına yaklaşık 1 metre yüksekliğinde duvar örerek denizle duvar arasını binlerce metreküp kaya ile doldurdu. Deniz kıyısına yapılan dolgu, yaz kış demeden binlerce İzmirlinin spor yaptığı, çimlerin üzerine oturup dinlendiği yeşil alanın kodunun da yükselmesine neden oldu. Büyükşehir'in hiçbir bilimsel çalışma yapmadan doldurduğu alan bölgedeki doğal dokunun da zarar görmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde sert esen lodosun ardından Yasemin Kafe'nin önünden başlayan ve Bostanlı'daki balıkçı barınaklarına kadar uzanan kıyı kesiminde deniz sığlaşmaya, bunun sonucu olarak da deniz yüzeyinde adacıklar oluşmaya başladı. Bostanlı sahilinde yaşananlara geçtiğimiz günlerde 'Doğanın dengesini bozdular' başlığı ile manşetine taşıyan Egeli Sabah'ın haberinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İl Müdürü Selahattin Varan gazete haberini ihbar kabul ettiklerini ve konuyu yerinde incelemesi için bölgeye ekip gönderdiklerini söyledi. Konunun hem imar hem de SİT olmak üzere çok yönlü olarak araştırıldığını belirten Varan, "Arkadaşlarımız yerinde incelemelerini sürdürüyor. Eğer inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda gereken neyse yapılacaktır" dedi.

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