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Bedenini kadavra olarak üniversiteye bağışladı

Aslen Trabzonlu olan ve uzun süredir ’da yaşayan Zeki Keskin, bedenini ölümünden sonra eğitim ve araştırma için kullanılmak üzere (MCBÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına bağışladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:22
Bedenini kadavra olarak üniversiteye bağışladı

Kadavrasını bağışlayan Zeki Keskin'in bağış tutanağı MCBÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akil, MCBÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Tatlısumak ve MCBÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özcan tarafından imzalandı. Tutanağı teslim alan Zeki Keskin, aynı zamanda organ bağışçısı da olduğunu belirterek, gerekirse bu konuda da bedeninden yararlanılabileceğini söyledi.

MCBÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akil, "Kadavra, tıp fakültesi öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitiminde vazgeçilmez bir eğitim materyalidir. Tıp biliminin temeli olan anatomi derslerinin kadavralar üzerinde yapılması; iyi hekimler yetişmesinin de temelini oluşturmaktadır. Ülkemizde kendini tıp bilimine ve eğitimine bağışlayanlar olmasına karşın, tıp fakültelerinin sayısı göz önünde bulundurulduğunda yeterli sayıya ulaşmamaktadır. Zeki Keskin'e tıp bilimine yapmış olduğu değerli katkılar için teşekkür ederiz" dedi.

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Bedenini kadavra olarak üniversiteye bağışladı
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