“Gerçek sorunlarla uğraşacağız”

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'da eski Başkan Mutlu Altuğ, 20 Ocak'ta yapılan kongrenin iptal edilerek yönetime kayyum atanması için kulüp aleyhine dava açmıştı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, camiadaki tüm hukukçuların dava konusunu ele aldığını, birlikte savunma yapacaklarını dile getirdi. Büyükkarcı, "Biz işimize bakıyoruz. Biz Karşıyaka'nın gerçek sorunlarıyla uğraşmaya devam edeceğiz" dedi.

KILI KIRK YARIYORUZ

Göreve geldikten sonra Folkart Yapı'nın desteğiyle futbol takımı için 18 puan silme cezasının önüne geçtiklerini, Yaşar Holding'in katkısıyla da basketbol takımının yoluna sorunsuz devam ettiğini söyleyen Büyükkarcı, "Şirketleşme görüşmelerini kılı kırk yararak sürdürüyoruz. Böyle özverili çalışan bir yönetim varken bu tip girişimlerin bizim önümüzü kesemeyecek" dedi.