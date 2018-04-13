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İlk kez duyan Efe gözyaşına boğuldu

Doğuştan işitme engelli Yiğit Efe Kavak, yardımseverlerin desteğiyle alınan cihazla duymaya başladı. İlk kez işiten küçük çocuk, heyecandan gözyaşlarını tutamadı

Giriş Tarihi: 13.4.2018
İlk kez duyan Efe gözyaşına boğuldu
'de doğuştan işitme engelli 5 yaşındaki Yiğit Efe Kavak, hayırseverlerin aldığı cihaz sayesinde ilk kez duymanın heyecanını yaşadı. Ramazan ve Melek Kavak çiftinin işitme engelli olarak dünyaya gelen çocukları Yiğit Efe Kavak, İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimiyle Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü. Hastanede işitme testlerinden geçen çocuğa, hayırseverler tarafından alınan işitme cihazı takıldı. İlk kez işiten Yiğit Efe, heyecanlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun tedavisini maddi imkansızlıklardan dolayı yaptıramadığını söyledi. Alınan işitme cihazıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Kavak, "Oğlum sesimizi duyunca çok sevindim. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Anne Kavak ise Yiğit Efe 5 yıl sonra ilk kez işitince mutluluk gözyaşları döktüklerini ifade etti.
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İlk kez duyan Efe gözyaşına boğuldu
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