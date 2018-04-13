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'deki ev yangını korkuttu

’de bir apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:09
İzmir'deki ev yangını korkuttu

'in Ödemiş ilçesi İnönü Mahallesi'nde bir apartman dairesinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenle tahliye etti.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, ev sahibi Yüksel Ersan ve kızı Filiz Çeşme ile apartman sakinlerinden Hülya Bal ve Selçuk Avcı dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 4 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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İzmir'deki ev yangını korkuttu
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