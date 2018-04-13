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Marchuk’un sergisine ziyaretçi akını

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Marchuk’un sergisine ziyaretçi akını

İngiliz The Daily Telegraph Gazetesi tarafından, 'Yaşayan 100 Büyük Dahi' arasında gösterilen Ukraynalı ressam Ivan Marchuk'un eserleri, Folkart Gallery'de sergileniyor. Sergiye İzmirliler ve kent dışından ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Büyük ilgi gören, ücretsiz gezilen sergiyi, ilk bir ayda 30 bin kişi ziyaret etti. Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı sergide yer alan Ivan Marchuk'un eserleri, 20 Mayıs 2018 tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak. Ukrayna Büyükelçiliği iş birliğinde, Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir'in, küratörlüğünü ise Coşar Kulaksız'ın üstlendiği 'Düşsel Detaylar' isimli sergide, Marchuk'un en önemli büyük boyutta 65 eseri yer alıyor. 'Düşsel Detaylar' bugüne kadar Türkiye'de açılan en kapsamlı Ivan Marchuk sergisi oldu. Sergi için Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca olmak üzere 3 dilde, 340 sayfalık bir albüm hazırlandı.

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Marchuk’un sergisine ziyaretçi akını
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