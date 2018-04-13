Miraç Kandilini hastanede kutladılar

AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk ve yönetim Kurulu üyeleri ilk olarak Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman'ı makamında ziyaret ederek Miraç kandilini kutladı. AK Parti'li gençler daha sonra hastanede yatan ve polikliniklere gelen hastaları ziyaret ederek Miraç Kandilini kutladı. Müslümanlıkta kandillerin ayrı bir özelliğinin olduğunu belirten Sarıgöl İlçe AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, "Miraç, Müslümanlar tarafından Kandil Gecesi olarak kutlanır. Miraç Kandilinde yapılan dualar ve yapılan hayırlar kabul olur. Biz de bu inançla, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanlığı olarak, hastanede yatarak tedavi olan hastalarımızı ziyaret ederek şifa bulmaları için dualar ettik. Karınca kararınca da hayrımızı yaptık. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi. Hastanede poliklinik hizmeti alamaya gelen ve yatarak tedavi gören hastalar da yapılan ziyaretten memnun olduklarını ifade etti.

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