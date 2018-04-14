Başkan Kocaoğlu’na karikatürlü yanıt

İzmir
'de AK Parti ve CHP arasındaki havuç polemiği karikatüre yansıdı. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin İzmir'e yaptığı hizmetleri görmediğini öne sürerek havuç yemeyi önerdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun karikatürünü, "İzmir'imize yapılan yatırımları görene kadar havuç vermeye devam edeceğiz" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. 4 yıldır bütçeye eklenip hiçbir faaliyette bulunulmayan projelerin olduğuna dikkat çeken Şengül, "Bu durum yıllardır ısıtılıp önümüze sunulan yemek havası vermektedir. Kendisi sürekli İzmir'e yatırım yapıldığından bahsediyor fakat belediye bütçesine oranla ortada herhangi bir proje göremiyoruz. Bütçenin yatırımlara harcanan kısmını yeterli düzeyde tutamıyor, bu da yetersiz kalınca topu hükümete atıyor" ifadelerini kullandı. Kocaoğlu'nun İzmir Körfez Geçiş projesi için, 'Ben belediye başkanı olarak ilan ediyorum. Buyurun yapın' sözlerinin samimiyetine inanmadığını söyleyen Şengül, "Ben Sayın Başkan'ın bu konuda da samimi olmadığını düşünüyorum. Zira ağzıyla söylediğini kalbiyle hissetseydi bunu ulaşım master planına ekler ve projenin gerçekleştirilebilmesi için destek verirdi" dedi.