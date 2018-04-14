Horoz lideri ağırlayacak

Spor
Toto 1. Lig'de son 4 haftaya kıyasıya bir kurtuluş yarışında giren Denizli
spor, bugün Süper Lig'e koşan lider Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 13.00'da başlayacak zorlu 90 dakikayı Suat Arslanboğa yönetecek. Final gibi karşılaşmada taraftarının desteğini yanına çekmek isteyen yönetim, biletleri gold ve VIP tribün 25, kapalı B üst ve D üst 10, kapalı A alt ve E üst, maraton, kale arkası ve misafir tribünler ise 5 lira olarak açıkladı. İç sahadaki son Ankaragücü maçında maraton tribününün H, I, J bloklarında maçı takip eden taraftarlar, bloke cezaları nedeniyle stada giremeyecek.