Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyor

TÜYAP
Tüm Fuarcılık Yapım A. Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile gerçekleştirilen 23. İzmir
Kitap Fuarı, bugün Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda (Kültürpark) kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 470 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı 23. İzmir Kitap Fuarı,yaklaşık 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Girişin ücretsiz olacağı İzmir Kitap Fuarı, her gün 11.00-20.00, fuarın son günü olan 22 Nisan'da ise 11.00- 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarla ilgili en güncel haberleri, konuk yazarları, ulaşım bilgilerini, etkinlikleri ve imza günlerini www. izmirkitapfuari.com sitesinden ve facebook/kitapfuariizmir, twitter/kitapfuari ve instagram/ kitapfuari hesaplarından takip edilebilecek.