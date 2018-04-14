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Klasik rektör algısını yıktı

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Klasik rektör algısını yıktı
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği günden bu yana yaptığı faaliyetlerle adeta sahaya indi. Kısa süreli rektörlüğü döneminde öğrenci, akademisyen ve idari çalışanlar ile etkin bir iletişim tarzını benimseyen ve binlerce kişiyle yüz yüze görüşen Rektör Prof. Dr. Budak, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Öğretim üyeleri ve dekanlara sosyal medya hesaplarından öğrencilerle iletişim halinde olmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Budak, "Öğrencilerimizden gelen istek ve önerileri anında personelimize iletiyoruz. Öğrencilerim aynı zamanda danışmanlarım. Benim 65 bin danışmanım var" dedi. Görevdeki 5 aylık sürenin sonunda Rektör Budak'ın sosyal medyada takipçileri artış gösterdi.
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Klasik rektör algısını yıktı
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