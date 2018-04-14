Öğrenciler, Aşkın’ı ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ve öğrenciler ile birlikte Polis Haftası nedeniyle İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ı ziyaret etti. "Daima polisimizin arkasındayız" diyen Yahşi, "850 bin öğrencinin velileri çocuklarını bizlere emanet ediyor. Okullarımızı tehdit eden konularda samimi iş birliğiniz ve gösterdiğiniz gayret bizleri gururlandırıyor. Bütün velilerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz" dedi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise, "Biz İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sanki tek bir müdürlük gibi çalışıyoruz. Şu anda her lisenin önünde mutlaka tedbir alıyoruz" dedi.