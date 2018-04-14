PLASTPAK ve İZWOOD’a ilgi çok

TÜYAP tarafından düzenlenen Plastik-Ambalaj Sektörleri ile Ağaç İşleme Teknolojisi-Mobilya Yan Sanayi sektörlerinin en büyük buluşması PLASTPAK ve İZWOOD 2018 Fuar
ları, sektör profesyonellerini buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyor. Sektördeki son teknolojiler ile donatılmış ürünler fuarda büyük ilgi görüyor. Son teknoloji Vega 5X; 5 eksen motor özel yapısı sayesinde en zorlu işleri bile kolay bir şekilde gerçekleştiren 5 eksen konfigürasyon ile limitsiz işleme makinesi, enterpolasyon ile motor yüksek kalite sonuçlar, hassasiyet ve hızlı işlemeyi garanti ediyor. Kullanıcısının ihtiyaçlarına göre motor gücünü artırma imkanı tanıyan teknoloji, sıvı soğutma ile uzun süre güvenli şekilde çalışmayı sağlıyor. Fuar bu akşam sona erecek.