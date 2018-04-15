23’üncü İzmir Kitap Fuarı başladı

Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 23. İzmir Kitap Fuarı, dün kapılarını Kültürpark'ta açtı. Bu yıl 470 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek 23. İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Aralarında Gülten Dayıoğlu, Doğan Hızlan, Canan Karatay, Ahmet Ümit, İlber Ortaylı, Müjde Ar, Altan Öymen, Doğan Cüceloğlu, Ataol Behramoğlu, Kahraman Tazeoğlu gibi pek çok değerli yazar, şair, oyuncu ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak. Ayrıca polisiye edebiyatın önemli isimlerinden İrlandalı yazar Glenn Meade, 21 Nisan Cumartesi günü Kırmızı Kedi Yayınevi'nin düzenlediği etkinlikte okurlarıyla söyleşmek ve kitaplarını imzalamak üzere fuara konuk olacak. Girişin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı, her gün 11.00- 20.00, fuarın son günü olan 22 Nisan Pazar günü ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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