Rekor oyla başkan

İzmir Ticaret Odası (İZTO) yönetim kurulu başkanlığına Mahmut Özgener seçildi. İZTO binasında yapılan seçimlerde 174 meclis üyesi, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu, disiplin kurulu ve birlik genel kurul delegeleri asil ve yedek üye seçimleri için sandık başına gitti. Tek listeyle gidilen seçimlerde Özgener 151 oy alarak yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Seçimlerde 9 boş oy çıkarken, 14 oy da geçersiz sayıldı. Seçimin zaferini kutlayan Özgener, yaptığı açıklamada İZTO'da değişim ihtiyacının sandığa yansıdığını söyledi. Bugüne kadar kendisine destek veren herkese teşekkür eden Özgener, "Bu değişimi pazartesi gününden itibaren görecekler. Bugüne kadar yaptıklarından dolayı eski başkan Ekrem Demirtaş'a teşekkür ediyorum. Duygusal bir gün oldu benim için. Emeğin karşılığını aldığınızda hisli oluyorsunuz. Rekor bir oyla seçildim diye tahmin ediyorum" dedi.

'ODAMIZ KALE OLACAK'

İlk işlerinin yönetim anlayışını 'Ben' değil 'Biz' mantığıyla değiştirmek olduğunu ifade eden Özgener, "Artık bu bina; tüccarlarımızı, üyelerimizi her türlü risklerden, gelenekselci anlayış ve bireysellikten koruyan bir 'kale' olacak. Ayrıca, görecekleri samimiyet ile aidiyet duygularını arttırarak adeta ikinci evleri olacak. Artık geçmişi bırakıp geleceğe bakma ve geleceğimizi konuşma zamanı. Herkese eşit mesafede olup her görüşe saygı duyma zamanı. Özetle artık değişim zamanı" diye konuştu. Bir öz eleştiri de yapan Özgener, basın mensuplarının neden yönetimde kadın olmadığını sorması üzerine, "Bu da bizim bir yanlışımız oldu. Ama telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.İZTO'nun yeni başkanı Mahmut Özgener oldu. Demirtaş'ın istifasının ardından tek liste ile gidilen seçimde 174 meclis üyesinden 151 oy alan Özgener, "Değişim ihtiyacı sandığa açıkça yansıdı" dedi.

GÜÇLÜ YÖNETİM

?Özgener'in yönetim kurulu listesi ise şöyle: Asil üyeler: Eyüp Cemal Elmasoğlu, Ali Osman Öğmen, Abdullah Salkım, İsmail Kahraman, Serdar Gökhan Arıkan, Şenol Aslanoğlu, Mehmet Şahin Çakan, Mert Pala, Oğuz Özkardeş, Emre Kızılgüneşler. Yedek Üyeler: Nuri Çelenk, İsmail Cirit, Levent Bendeş, Ahmet Kaymaz, İzzet Avcı, Bekir Arduçlu, Adil Özyiğit, Şevket Akçay, Osman Tolga Gencer, Fetullah Yetik.



ŞOKE EDEN İSTİFA

İZTO'da 26 yıldır başkanlık görevini yapan Ekrem Demirtaş, önceki akşam başkanlık adaylığından ve meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Demirtaş istifasını, "1992 yılından bu yana 26 yıl aralıksız başkanlığını yaptığım Oda'nın, huzurlu bir çalışma dönemi geçirmesi için tüm görevlerimden ayrılarak veda ediyorum" diyerek açıklamıştı.