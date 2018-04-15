Termal iyi gelir projesi Denizli'ye çok iyi geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'yle (DENTUROD) birlikte travertenleriyle ünlü Pamukkale ve şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt'ın etkin şekilde tanıtılması amacıyla hayata geçirilen 'Termal İyi Gelir' projesiyle ilgili gelişmeler anlatıldı. Toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, projenin reklam yüzü olan oyuncu manken Özge Ulusoy ve kampanyaya destek olan kurum temsilcileri katıldı. Denizli'den başka dünyada kendine özgü pek çok güzelliği bir arada bulunduran başka bir kent olmadığını belirten Zolan, "Dünyada başka Pamukkale yok.

Bünyesinde 19 antik kenti barındıran başka bir şehir yok. Denizli termal sağlıkta pek çok imkana sahip, termal sağlığın başkenti olma noktasında hızlı adımlarla gidebilecek şehir. 2 bin yıl öncesinde Pamukkale, Anadolu'dan, Avrupa'dan ekonomik durumu iyi olan, derdine derman aramaya gelen insanların geldikleri yer. Biz istiyoruz ki tarih tekerrür etsin" dedi. Beyaz cennet Pamukkale'ye gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yaşanan yüzde 51 oranındaki artış Termal İyi Gelir'in başarısını da gözler önüne serdi.