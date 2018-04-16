Altay’da keyifler yerinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka mağlubiyeti ve teknik direktör İsmet Taşdemir'in istifasının ardından deplasmanda rakiplerinden Bugsaşspor'u Muharrem Ozan'ın penaltı golüyle 1-0 yenen Altay'da ilk sınavına çıkan teknik direktör Özden Töraydın, futbolcuların galibiyete olan inancıyla sahadan 3 puanla ayrıldıklarını dile getirdi. Deplasmandaki 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran siyah-beyazlılar, bitime 3 hafta kala 57 puana ulaşarak direkt şampiyonluk iddiasını sürdürdü. "Futbolcu grubu isterse her şeyi yapabiliyor" ifadesini kullanan teknik patron Töraydın, "Oyuncular gerekliği fedakarlığı yaptılar. Herkes çok istedi. Sonuç da zaten ortaya çıktı. Bizim yaptığımız sadece rehberlik. Son 3 maçta aynı istek olursa hedefe varırız. Amacımız kalan maçları kazanmak" dedi.

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