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’da keyifler yerinde

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Altay’da keyifler yerinde

2. Lig 'ta Karşıyaka mağlubiyeti ve İsmet Taşdemir'in istifasının ardından deplasmanda rakiplerinden Bugsaşspor'u Muharrem Ozan'ın penaltı golüyle 1-0 yenen 'da ilk sınavına çıkan teknik direktör Özden Töraydın, futbolcuların galibiyete olan inancıyla sahadan 3 puanla ayrıldıklarını dile getirdi. Deplasmandaki 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran siyah-beyazlılar, bitime 3 hafta kala 57 puana ulaşarak direkt şampiyonluk iddiasını sürdürdü. "Futbolcu grubu isterse her şeyi yapabiliyor" ifadesini kullanan teknik patron Töraydın, "Oyuncular gerekliği fedakarlığı yaptılar. Herkes çok istedi. Sonuç da zaten ortaya çıktı. Bizim yaptığımız sadece rehberlik. Son 3 maçta aynı istek olursa hedefe varırız. Amacımız kalan maçları kazanmak" dedi.

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