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ilk şiir kitabını yayınladı

’da yaşayan şair , ilk şiir kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:57
Fatma Yazıcı ilk şiir kitabını yayınladı

İlkokul çağlarından beri şiir yazmakta olan şair , şiirlerinin bir kısmını "Kirman" adını verdiği ilk şiir kitabında topladı. Kitabın basımı yapılarak okuyucularıyla buluştu. 110 sayfadan oluşan şiir kitabında aşk, sevgi, doğa, hasret, memleket konuları işlenmiş. Aynı zamanda ressam olan Yazıcı, bugüne kadar altı kişisel resim sergisi açtığını söyledi. Biri şiir, biri öykü ve biri de 'ın sosyal ve de kültürel yapısını işleyen kitap olmak üzere 3 kitabının yayına hazır durumda beklemekte olduğunu kaydeden Yazıcı, ilk kitabını Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz'e imzaladı.

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Fatma Yazıcı ilk şiir kitabını yayınladı
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