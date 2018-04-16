Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kaf Kaf dibe vurdu

Kaf Kaf dibe vurdu

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Kaf Kaf dibe vurdu

2. Lig 'ta dün Ottocool Karagümrük'e yenilerek küme düşmesi kesinleşen Karşıyaka, gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek. Uzun süre kesintisiz olarak 1. Lig'de yer aldıktan sonra 2015-2016'da 1. Lig'e veda eden Karşıyaka, geçen yıl TFF 2. Lig 'ta play-off şansını son maçlarda kaçırdı. Bu sezon transfer yasağı ile sezona başlayan yeşil-kırmızılı ekip, sezon içinde TFF Lisans Kurulu ve FIFA'dan toplam 6 puan silinme cezası aldı. Karşıyaka'nın olası başka puan silme cezaları, yeşil-kırmızılı taraftarın ve yönetim kurulunun çalışmaları ile önlendi. Sezon içinde yönetim kurulu değişikliğinin de yaşandığı kulüpte futbol şubesini şirketleştirme çalışmaları da henüz sonuçlanmadı.1959'da Milli Lig adıyla başlayan 'de ilk 6 sezonda kesintisiz yer alan Karşıyaka, en son 1995-1996'da en üst seviye ligde bulundu. Karşıyaka, 2008-2009'da play-off final maçında Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamadı. Bu sezon TFF 2. Lig'e tutunamayan İzmir temsilcisi, 3. Lig'e kadar geriledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaf Kaf dibe vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN