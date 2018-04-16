Kursta taşlara hayat veriyorlar

Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Taş Bebek kursuna kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Birbirinden farklı kurslar açarak yetişkin eğitimine önemli bir destek veren Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi, açmış olduğu 'Taş Bebek' kursuyla da dikkat çekti. Türkiye'de çok az yerde kursu bulunan Taş Bebek kursunda kursiyerler deniz kenarından toplanan taşları uzun uğraşlar sonucu birer sanat eserine dönüştürüyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, "Manisa'nın tarihi değerlerini, Manisa'da yetişen şehzadelerden Fatih Sultan Mehmet'ten, Kanuni Sultan Süleyman'a, Hafsa Sultan'dan Merkez Efendi'ye Taş Bebek sanatıyla yapılmış çalışmaları görüyoruz" dedi.

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