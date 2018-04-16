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Menemen fİre vermedİ

TFF 2. Lig ’ta şampiyonluk yarışındaki Menemen Belediyespor, evinde ’u ağırladı. Sarı laciverliler, maçın bitimine 5 dakika kala kaptan Mustafa’nın attığı golle kazandı

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Menemen fİre vermedİ

TFF 2. Lig 'taki Ege derbisinde şampiyonluk yarışındaki Menemen Belediyespor, kümede kalmaya çalışan Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Menemen'in gollerini 10. dakikada ve 84. dakikada Mustafa atarken konuk Bodrum'un tek golü 52. dakikada Çağrı'dan geldi. Bodrumspor, 66. dakikada Muhammet Aran'ın kırmızı kart görmesiyle oyunu 10 kişiyle tamamladı. Takibi sürdürüyor Üst üste puan kayıplarıyla liderliği Hatayspor'a kaptıran Menemen, bu skorla son 3 hafta öncesi 69 puana ulaşarak zirvedeki rakibini 2 puan geriden takibini sürdürdü. Karşılaşmanın 10. dakikadsına ev sahibi Menemen öne geçti. Mustafa'nın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Samed Ali dokunup ağları havalandırdı: 1-0. 14'te sarı-lacivertlilerde Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşa Samed Ali'nin topuğuyla yaptığı vuruş az farkla auta çıktı. 36'da Veli'nin kafa şutu direğin dibinden auta çıktı. 52'nci dakikada skor eşitlendi. Abdullah'ın sol çaprazdan yaptığı ortaya Çağrı ceza alanında dokundu, top kaleci Bayram'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. 66'da Bodrumspor 10 kişi kaldı. Daha önceden sarı kartı bulunan Muhammet Aran, Kerem'le girdiği pozisyonda rakibine faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 85'te karambolde topu önünde bulan Mustafa, takımını yeniden öne geçirip skoru belirledi: 2-1.

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Menemen fİre vermedİ
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