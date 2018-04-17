Efes Art, Kuşadası’nda resim sergisi açtı

Necip Usbaş, Sıbıla Gotha ile Sunay Doğan'ın yağlı boya ve karakalem tablolarından oluşan sergi, Kuşadalı sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.

Efes Art Grubu'nun karma resim sergisi, İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Açılışa çok sayıda Kuşadalı sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu da katıldı. Açılışta konuşan Sergi özcüsü Sunay Doğan, Efes Art Grubu'nun karma resim sergisini Kuşadalılarla buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek kendilerine verdikleri destekten dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Efes Art Grubu'nun karma resim sergisi, 22 Nisan tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.



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