Havran’da spor şenliği

Üç gün boyunca Havran Kocaseyit Stadında devam edecek Spor Şenliği konuşmaların ardından katılan öğrencilere katılım belgesi dağıtımı ile başladı. Daha önce belirlenen fikstüre göre müsabakalara geçildi. İlk müsabakaların başlangıç vuruşlarını Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hasan Çam yaptı.

Projenin paydaşı kurumları ortaklaşa yaptıkları çalışmalarla 500'ün üzerinde öğrenciye çeşitli spor dallarında kurslara katıldı. Spor Şenliğine ise toplam 850 öğrenci katılacak. Projeyle geleceğin teminatı çocukların sağlıklı gelişiminin yanı sıra saygı, sevgi çerçevesinde oyun oynayabilmeleri hedeflendi. Özellikle futbol oynarken centilmenliğin ön plana çıkması için mavi kart uygulaması yapıldı ve rakibine sportmence davranan öğrencilere mavi kart gösterilerek mavi kart alan öğrencilerin ödüllendirilerek doğru davranışa yönlendirilmesi hedeflendi. Bayram havasında geçen etkinlikte öğrenciler keyifle mücadele ederken protokol üyeleri öğrencilerin heyecanlarına ortak olarak bu güzel etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmadılar.

Şenliğe Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hasan Çam, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

