Hayatını kurtaran hastaneye fidan dikti

İzmir'de 59 yaşındaki Abdi Demir, akciğer kanseri teşhisiyle kaldırıldığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan ve uzun bir süre kemoterapi aldıktan sonra hastalığı yenen Abdi Demir, çam fidesini doktorları ve ailesiyle birlikte dikti. Demir, "Kanser olduğumu öğrendikten sonra, uzun bir mücadele yoluna girdim. Bu zaman içerisinde hastane ikinci evim gibi olmuştu. Özellikle hastane bahçesinde çokça vakit geçiriyordum. Hastalığım süresince bu bahçe bana çok iyi geldi. Bu hastalıktan kurtulduğumda, kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim ve bu doğumun bir simgesi olarak da çok sevdiğim bu bahçeye ellerimle bir ağaç dikmek istedim" dedi. Abdi Demir'in ameliyatını gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya ise "Hastamızın sağ akciğerinde bulunan tümör nedeniyle, o bölgenin üst kısmının 3'te 1'ini operasyonla alıp, temizledik. Sonrasında kemoterapi tedavisi başladık. Şu an belirli aralıklarla rutin kontrolleri devam etmekte olan hastamızın, hastalığı ile mücadele öyküsü doğanın insan üzerinde terapatik etkisi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor" dedi.

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