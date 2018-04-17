Kocaoğlu eleştirdiği yasadan faydalandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, her fırsatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesine ilişkin 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nı eleştirirken ailesi Alsancak'ta oturdukları apartmanı dönüştürmek için aynı yasadan faydalandı. Bu durum 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' yorumlarına neden oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çoğu birinci derece deprem bölgesi olan ülkemizdeki depreme dayanıksız yapıları dönüştürmek için hazırladığı kanun tasarısı 2012 yılında yürürlüğe girdi. Yasa, vatandaşın oturduğu binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını belirleme yetkisini de ilçe belediyelere verdi. Fakat İzmir'deki CHP'li belediyeler uzun süre riskli yapı analizi yapmama konusunda direndi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da her fırsatta 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki Kentsel Dönüşüm Yasasını eleştirerek söz konusu yasayla kentsel dönüşümün mümkün olamayacağını öne sürdü. Söz konusu yasayı 'mülkiyet hakkına tecavüz yasası' olarak nitelendiren Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu kanunun önünden bile geçmediklerini söyledi.

KİRA YARDIMI İSTENMEDİ

Kocaoğlu kanunla ilgili görüşlerini bu yönde açıklarken ailesi, Alsancak'ta, Doktor Mustafa Enver Bey Caddesi üzerinde oturdukları apartmanı dönüştürmek için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Malikler adına başvuruyu Aylin Gençtürk yaptı. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı analizi yapılan apartman, depreme dayanıksız çıkınca 24 Ekim 2016 tarihinde maliklerin başvurusu onaylandı ve yıkım işlemi gerçekleşti. Daha sonra da yerine yenisi yapılmaya başlandı. Apartman inşaatının müteahhitliğini de Başkan Kocaoğlu'nun oğullarının sahibi olduğu Seçkin Ev Eşyaları Ticaret Sanayi Ltd. ŞTİ üstlendi. Kocaoğlu ailesi, kira yardımı talebinde bulunmazken diğer kat malikleri yaptıkları müracaat doğrultusunda aylık 960 liralık kira yardımından faydalanmaya başladı. Bina inşaatının yıl içinde tamamlanacağı öğrenildi.