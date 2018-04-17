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Menemen umutlarını yeşertti

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Menemen umutlarını yeşertti

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı beraberliklerle liderlik koltuğunu Hatayspor'a kaptıran Menemen Belediyespor, Bodrumspor'u evinde 2-1 yenerek umutlandı. Bitime 3 hafta kala Hatayspor'u 2 puan geriden takibini sürdüren sarılacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, son düdüğe kadar şampiyonluk yarışını sürdüreceklerini söyledi. Kaya, "Ne yazık ki ipler bizim elimizde değil. Tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Hatayspor da kayıp yaşamalı. Son 3 haftada her şey olabilir, ümidimizi kaybetmiyoruz" dedi. Sarı-lacivertliler (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor'la karşılaşacak.

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Menemen umutlarını yeşertti
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