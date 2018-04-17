Modern oyun parkları çocukların neşesi oldu

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün hummalı çalışmaları ile dış mahallelerde bulunan parklar yeni nesil oyun grupları ile revize edildi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Uzunhasanlar, Aşağı Şehit Kemal, Samurlu, Bozköy, Güzelhisar, Çakmaklı, Helvacı, Kalabak ve Yeni Şakran mahallelerine yeni nesil modern oyun parkları kazandırıldı. Çocukların hizmetine sunulan yeni nesil modern oyun parklarına çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan "batık gemi" figürlü oyun grupları yerleştirildi.

Ayrıca oyun grubu alanları çocuklar için daha güvenli ve hijyenik bir malzeme olan kauçuk zemin ile kaplandı. Led aydınlatmalarla donatılan parklar gece kullanımı için de hazır hale getirildi. Modern park alanları, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan peyzaj çalışmalarıyla yeşil bir görünüme kavuşturuldu.

Çocuklar için yapılan oyun parklarında yetişkinler de unutulmadı. Her yaştan insanın keyifli saatler geçirebileceği oyun parklarına yetişkinler için günün her saati spor yapabilecekleri spor aletleri yerleştirildi.



"ÇOCUKLARIMIZIN YEŞİL BİR ORTAMDA OYNAMALARINI AMAÇLADIK"

Park projelerini çocukların sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilmeleri üzerine tasarladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, "Bizim için önemli olan çocukların temiz ve hijyenik bir ortamda sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilmeleridir. Bunun içinde oyun alanları içerisinde kauçuk zemin kullandık. Ayrıca doğaya ve çevreye verdiğimiz önem çerçevesinde park alanlarını olabildiğince yeşillendirdik. Peyzaj düzenlemeleri ile çocuklarımızın yeşil bir ortamda oyun oynamalarını amaçladık" dedi.