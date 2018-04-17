Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Şampiyona öncesi Kaymakamı ziyaret ettiler

Şampiyona öncesi Kaymakamı ziyaret ettiler

Futbol takımı ve öğretmenleri, öncesi İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü’yü ziyaret etti.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:11
Şampiyona öncesi Kaymakamı ziyaret ettiler

Okul Müdürü Şamil Bayındır, Beden Eğitimi öğretmenleri Oktay Boyraz ve Aziz Bingöl ile Spor Lisesi öğrencileri 18-22 Nisan tarihlerinde ilinde yapılacak olan öncesi moral ve motivasyon desteği için 'yü ziyaret ettiler.
İlk olarak Manisa'da düzenlenen grup müsabakalarında İzmir, İstanbul ve Afyon illeri ile mücadelesinde grubunu birinci olarak bitirip, daha sonra Afyon ilinde düzenlenen Türkiye yarı finallerinde Muğla, Ankara ve Adana illerini de eleyen İncirliova Spor Lisesi Futbol Takımı, finalde Antalya Muratpaşa Lisesini yenerek Ege, Akdeniz ve Bölgelerinin tek temsilcisi olarak Elazığ'da düzenlenecek olan Türkiye Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, bu zamana kadar müsabakalarda gösterdikleri başarılardan dolayı öğrencileri tek tek tebrik ederek bu mücadeleden de İncirliova Spor Lisesi Futbol Takımının şampiyonlukla ilçeye döneceğini ümit ettiğini ifade etti.

Sürücü, takıma müsabakalarda başarılar dileyerek bu başarıda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyona öncesi Kaymakamı ziyaret ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN