Söke’nin Turizm Haritası rehberlere tanıtıldı

Turizm rehberlerine yönelik Söke Belediyesi tarafından hazırlanan bölgenin turizm haritası ve ilçedeki alternatif turizm yöreleri ile ilgili yerinde bilgilendirme ve tanıtım gezisi yapıldı.

Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kahvaltı ile başladı. Lima Spor Kafe'de gerçekleştirilen kahvaltıda Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Başkan Yardımcıları Ahmet Karakaş ve Mine Aşçı, Kültür Müdürü Neriman Arslan, Genel Koordinatör Süleyman Çakmak, Aydın Turizm Rehberleri Odası Başkan Vekili Ozan Sayın, rehberler ve basın mensupları bulundu.



Katılımcı turizm rehberlerine teşekkür eden Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neriman Arslan; rehberlerin turizm haftasını kutladı. Arslan; "Söke Kuşadası ve Didim gibi iki önemli turizm merkezinin arasında. Ancak Söke turizm potansiyeli olan, özellikle alternatif turizme yönelik kaynakları olan bir yer. Turizm'de Söke olarak bizde varız demek istiyoruz. Yaptığımız çalışmalar var, bunları öncelikle bölge tanıtımına hizmet eden rehberlerimizle paylaşmak istedik. Bu buluşmayla, projelerimizi profesyonel gözlerle değerlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.



Söke'nin genel bir tanıtımını yapan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke denince akla tarım ve pamuğun geldiğini ancak Söke'nin özellikle son yıllarda birçok alanda da atılım içinde olduğunu söyledi. OSB ile sanayi kendi, üniversitesi ile öğrenci kenti olarak anılmaya başlanan Söke'nin doğa ve kültürel anlamda da zenginliklerinin bulunduğunu belirten Başkan Toyran; "Kuşadası, Didim ve Bodrum turizm denilince akla gelen ilk kentler. Bu güzergahın tam ortasında bulunan Söke'den, senenin altı ayı günlük ortalama 25-30 bin aracın geçtiği karayolu üzerindeyiz. Tarihi, doğa ve kültürel zenginliklerimizin daha fazla öne çıkmasını istiyoruz. Serçin yılanbalığı, Doğanbey ve Karina, Tarih öncesi kaya resimleri, Priene Antik Kenti, Gelebeç ve Aziz Nikolas Kilisesi başta olmak üzere traking, karavan, oryantring gibi alternatif turizm faaliyetlerinin rahatlıkla yapılabileceği Latmos Bölgesi Sökemizde. Kent merkezinde tarihi Rum yapılaşmasının olduğu Kemalpaşa Mahallesi'ni de önemli bir turizm alanı olarak görüyoruz. Yine merkezde kent müzemizi oluşturduk. Alternatif turizm konusunda Söke'nin değerlendirilebilecek bir yer olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde veya gelecekte kumsal ve denizin yeterli gelmeyeceğini ve insanların alternatif turizm arayışı ile ilgili talepleri artıyor. Söke Pidesi ve tatlı maya gibi kendimize özgü lezzetlerimiz de var. Turizm organizasyonları içerisinde Sökemizin de yer almasını arzuluyoruz, bu yönde rehberlerimizin katkılarını bekliyoruz" dedi.



Söke'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Aydın Turizm Rehberleri Odası Başkan Vekili Ozan Sayın, "Biz oda olarak Aydın'ın kendine has programlarını ortaya çıkarmayı düşünürken, Söke'den böyle güzel bir davet geldi. Söke'de bunlardan biriydi. Söke'nin değerlerinizi bizler acentalara tanıtabilirsek, yeni tur programları oluşabilir ve Söke'ye turizm konusunda katkı sağlanabilir. Söke Belediyesi'nin bu girişimi ve çabasını çok olumlu buluyoruz" dedi.

Gerçekleşen kahvaltı sonrasında Söke Belediyesi'nin konuğu olan turizm rehberlerine ilk olarak Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi (Kent Müzesi) gezdirildi. Söke tanıtım gezisi programı Tarihi Kemalpaşa Mahallesi evleri, Söke pidesi ikramı, Güllübahçe, eski Doğanbey, Emel Aksoy Müzesi ve Serçin (Bafa Gölü) ile devam etti.