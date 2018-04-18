94 şehit öğrencinin anıtı ziyaretçi akınına uğruyor

Çanakkale'de 94 öğrencisi şehit olan ve iki yıl art arda mezun veremeyen Balıkesir Lisesi adına yapılan anıt, Balıkesir Valiliği'nin girişine konuldu. Çanakkale toprağı ile imal edilen seramikten oluşturulan Balıkesir Lisesi Şehitler Anıtı, vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Çanakkaleli Bodur Ailesi'nin girişimleriyle yaptırılan anıt Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın talimatıyla valilik binası girişine yerleştirildi. Vali Yazıcı, "Birinci Dünya Savaşı'nda Balıkesir Lisesi'ne kayıtlı şehit sayımız 94. Biz bugün bu rahatlıkta yaşıyorsak o gün gözünü kırpmadan kendini feda eden güzel insanlar sayesindedir. O günleri unutmadık"diye konuştu.

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