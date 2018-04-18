Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Acil çağrıların tamamı için 112’yi arayacağız

Acil çağrıların tamamı için 112’yi arayacağız

“Acil çağrıları tek çatı altında birleştirme” projesi için çalışmalar devam ediyor. Pilot il ’de acil çağrılar için 112 kullanılacak

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Acil çağrıların tamamı için 112’yi arayacağız

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü, "Acil çağrıları tek çatı altında birleştirme" projesi kapsamında pilot il 'de çalışmalar son aşamasına girdi. genelinde 24 ilde aktif olarak yürütülen proje kapsamında İzmir'de de itfaiye, sağlık, jandarma, , orman, polis imdat ve sahil güvenlik tek çatı altında birleşecek. Acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi hakkında bilgi veren İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, "Kısa süre içinde İzmir'de faaliyete geçeceğiz. İlk aşamada itfaiye, sağlık ve emniyet anlamında hizmete geçmiş olacağız. Kademeli olarak yıl sonuna kadar 7 kurum tamamlanmış olacak" dedi. Türkiye genelindeki durumla ilgili de bilgi veren Bayat, "Şu anda Türkiye genelinde 24 il faaliyette. 2018 yılının ilk 6 ayı için 8 il, 2018 sonuna kadar ise 44 il de faaliyete geçmiş olacak. Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın açıklamasına göre 2019 yılı sonunda proje, Türkiye geneli yüzde 90 oranında tamamlanmış olacak" diye konuştu. Bayat, İzmir'in 2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde uygulamaya geçecek olan 8 ilden biri olduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Acil çağrıların tamamı için 112’yi arayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN