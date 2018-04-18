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polisinden kamyon, tır ve motosikletlere uygulama

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, kentteki yaşanan trafik sıkışıklığı ve kantardan kaçmaya çalışan kamyon ve tırlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:24
Afyonkarahisar polisinden kamyon, tır ve motosikletlere uygulama

Trafik ekiplerince, yasak olmasına rağmen şehir içine girerek trafiği tehlikeye düşüren kamyon ve tırlar kontrol edildi.

Ayrıca gün içerisinde yapılan ayrı bir uygulamada da vatandaşların sık sık şikâyetçi olduğu, trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz ve kasksız motorsiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin uygulamalarından memnun olduklarını belirtti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince kurallara uymayan sürücülere çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.

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Afyonkarahisar polisinden kamyon, tır ve motosikletlere uygulama
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