Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden örnek davranış

Aslanapa Kaymakamı Yunus Emre Şahin, yaptığı açıklamada, ''Açılacak olan sergide TSK Dayanışma Vakfına destek için ayrı bir stand kurulacak. Kurulan bu standda Makine Nakışları kursunda "Zeytin Dalı" Harekatına ithafen özel olarak üretilen ürünler satışa sunulacak.

Satılan ürünlerden elde edilecek gelirin tamamı 'Zeytin Dalı' harekatında görev alan ve şehadet mertebesine erişen askerlerimizin ailelerine, gazilerimizin tedavilerine destek olması amacıyla İlçemiz Halk Eğitim Merkezi adına "TSK Dayanışma Vakfı´na" bağışlanacaktır'' dedi.