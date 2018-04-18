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Aslanapa Müdürlüğü'nden örnek davranış

Aslanapa Müdürlüğü, 21-22 Nisan tarihlerinde 'da açacağı sergide, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek verme kararı aldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:38
Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden örnek davranış

Aslanapa Kaymakamı Yunus Emre Şahin, yaptığı açıklamada, ''Açılacak olan sergide Dayanışma Vakfına destek için ayrı bir stand kurulacak. Kurulan bu standda Makine Nakışları kursunda "Zeytin Dalı" Harekatına ithafen özel olarak üretilen ürünler satışa sunulacak.

Satılan ürünlerden elde edilecek gelirin tamamı 'Zeytin Dalı' harekatında görev alan ve şehadet mertebesine erişen askerlerimizin ailelerine, gazilerimizin tedavilerine destek olması amacıyla İlçemiz adına "TSK Dayanışma Vakfı´na" bağışlanacaktır'' dedi.

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Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden örnek davranış
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