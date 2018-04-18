Aydın’da 15 yılda 11 baraj 6 gölet inşa edildi

Bakanlık yetkililerince konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız; tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmektir. Artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir" denildi.

Aydın'da 15 yılda yapılan hizmetlere de yer verilen açıklamada "Son 15 yılda tamamladığımız 11 baraj ve 6 gölet ile vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük. Aydın'a kazandırdığımız barajlardan bir tanesi ülkemizin ve hatta Dünya'nın sayılı barajlarından biri olan Çine Adnan Menderes Barajıdır. Yıllık ortalama 180 milyon TL taşkın zararını önlemektedir. Aydın'da kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 4 baraj ve 9 gölet daha inşa ediyoruz. Bu barajlardan bir tanesi 63 metre yüksekliğindeki Çine Ovasında ve Koçarlı Bağarasında toplam 210 bin 690 dekar araziyi sulayacak Gökbel Barajıdır. Barajın inşaatı hızla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son 15 yılda inşa edilen sulama projeleri ile 426 bin 200 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığı ve çiftçiye yıllık 469 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağlandığı belirtilen açıklamanın devamında "Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 315 bin 240 dekar münbit araziyi daha sulamaya açacağız. İnşaatı devam eden sulama tesislerinden özellikle Koçarlı Bağarası Sulaması 1. Kısım ve 2. Kısım ile 146 bin dekar arazi sulanacak. Yenipazar Dalama Sulaması ile 51 bin dekar arazi sulanacak" ifadelerine yer verildi.

"AYDIN'IN 2050 YILINA KADAR İHTİYACI OLAN İÇME SUYU HAZIR"

Sulamanın yanında içme suyuna ilişkin çalışmalara da yer verilen açıklamada Aydın'ın 2050 yılına kadar ihtiyacı olan içme suyunun hazır olduğu belirtildi. Bu kapsamda inşa edilen İkizdere Barajı ile Aydın şehir merkezi ve 30 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılandığı, Koçarlı ilçesinin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak için 14 km'lik isale hattı ve terfi merkezi inşa edildiği belirtildi. Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile çevre yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacının ise hizmete alınan Karacasu Dandalaz Barajı ile karşılanacağı belirtildi.

Bakanlık Aydın'da tarım arazilerinin taşkınlardan korunması için son 15 yılda 89 adet taşkın koruma tesisi inşa edildiği Aydın şehir merkezi,

111 yerleşim yeri ve 94 bin 119 dekar arazinin taşkınlardan korunduğu belirtildi.