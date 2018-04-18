AYTO’dan Vali Köşger’e ziyaret

Oda, Borsa organ seçimlerinde elde etmiş olduğu sonuçtan ötürü Başkan Hakan Ülken'i tebrik eden Vali Köşger, "Aydın Ticaret Odası üyeleri yaptığınız doğru çalışmaların mükâfatını sandıkta vermiştir. Aydın Valiliği ve Aydın Ticaret Odası bundan önce olduğu gibi bundan sonra da uyum içerisinde Aydın Ekonomisi için çalışmaya devam edecektir" dedi.



Vali Köşger'e teşekkür eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise, "Marifet iltifata tabidir. Bizim iltifatımız da üyelerimizin bize duyduğu güven sonucu bize bu görevi tekrar layık görmeleridir. Yeni dönemde bir önceki dönemi bir adım daha ileriye taşımak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Üyelerimiz ve Aydın Ekonomisi için yeni dönemde de Aydın Aklını hayata geçirerek uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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