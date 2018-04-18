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AYTO’dan Vali Köşger’e ziyaret

6 Nisan’da yapılan seçimlerin ardından tekrar başkanlığa seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:28
AYTO’dan Vali Köşger’e ziyaret

Oda, Borsa organ seçimlerinde elde etmiş olduğu sonuçtan ötürü Başkan Hakan Ülken'i tebrik eden Vali Köşger, " Ticaret Odası üyeleri yaptığınız doğru çalışmaların mükâfatını sandıkta vermiştir. Aydın Valiliği ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da uyum içerisinde Aydın Ekonomisi için çalışmaya devam edecektir" dedi.

Vali Köşger'e teşekkür eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise, "Marifet iltifata tabidir. Bizim iltifatımız da üyelerimizin bize duyduğu güven sonucu bize bu görevi tekrar layık görmeleridir. Yeni dönemde bir önceki dönemi bir adım daha ileriye taşımak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Üyelerimiz ve Aydın Ekonomisi için yeni dönemde de Aydın Aklını hayata geçirerek uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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AYTO’dan Vali Köşger’e ziyaret
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