İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz pazar günü Tire Stadı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Kentin en işlek yerlerine, tek yeşil alanlara, hem Güzelyalı'ya, hem de Karşıyaka'ya stat yapılmaya kalkıldı. Bunun yanlış olduğunu, trafiği kilitleyeceğini bangır bangır bağırdık. Dinlemediler" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da bu sözlere Göztepe ve Karşıyaka statlarınındaki inşaat çalışmalarını drone ile görüntüleyerek yanıt verdi. Kaya, inşaatın hızla sürdüğü tribünlerin yükseldiği görüntüleri müzik eşliğinde klip hazırlayarak soyal medya adreslerinden paylaştı.



DAVALARLA ENGELLEDİ

Kocaoğlu'na cevap olarak AK Partili Kaya, "İstemiyorsunuz anladık. Ama siz ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın, biz bu stadyumları yapacağımıza söz vermiştik ve yapıyoruz. Siz bangır bangır 'istemezük yapmayın' diye bağırdıkça, biz de bangır bangır 'yapıyoruz' demeye, Yıldırım hızıyla İzmir'e hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



RUHSAT İÇİN ADIM ALTILDI

Karşıyaka'da taraftarların umutla beklediği yeni stadın ruhsatı için ilk adım atıldı. Stadın 15 Haziran 2017'de yenilenen ihalesini 62 milyon lira bedelle alan REC Uluslararası İnşaat, Karşıyaka Belediyesi'ne inşaat ruhsatı için başvuru yaptı. Stadyum için Yalı'daki eski Karşıyaka İlçe Stadı arazisinin seçilmesine başından bu yana karşı olan belediye, 60 gün içinde kararını açıklayacak.

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