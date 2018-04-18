Bayburt Üniversitesi öğrencilerine uygulamalı eğitim ve seminer verildi

Ekipteki eğitmenler tarafından verilen Uygulamalı İlk Yardım Teknikleri eğitimine katılan öğrenciler, eğitim sonundaki Konferansa da yoğun ilgi gösterdi.

Ders kapsamındaki teorik bilgilerin pratik yönünü göstermek, ilk yardımla hayat kurtarmanın bilincini ve önemini arttırmak amacıyla düzenlenen faaliyete 185 öğrenci katıldı. Dersi veren Dr. Öğretim Üyesi Bülent Bayraktar, bu etkinliğin, düşündükleri projelerin ilk ayağı olduğunu ve pratik öğrenmenin öğrencilerin meslek hayatındaki başarı düzeyleri üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Bayraktar ayrıca, öğrencilerle sağlık profesyonellerini buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık ekibi öğrenci ve personele ambulans ve ekipmanları hakkında bilgi verirken, aynı zamanda ilk yardımda zamanlamanın önemine dikkat çekti. Öğrenci ve personelin yoğun ilgisi ile takip edilen seminerde ise kısa video ve sunumlar ile 'İlk ve Acil Yardım Farkındalığı Eğitimi' ve 'Yaşama Yol Ver' konularında önemli bilgiler verildi.

Seminere Rektör yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Seda Kızıl, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programa katılanlara 'Katılım Belgesi' verilmesi ve İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Ekibi'ne Plaket takdimi ile sona erdi.