Biga Ovası Sulama Birliği Toplantısı yapıldı

Biga Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısına D.S.İ Balıkesir Bölge İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Soğay, D.S.İ 252 işletme şefi Ayhan Duygun ve birlik üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Biga Ovası Sulama Birliği Başkanı Nejdet Irak, "İş sağlığı ve güvenliği ile Birlik İşlerimizin daha sağlıklı olması için 4 adet personelimizin kaynakçılık kursuna yazılarak belge alması sağlanmıştır.Birliğimiz Müdürü ile Birliğimiz Saymanının İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünün yaptığı AB Hibe Projeleri yazılımı konusunda eğitime katılması sağlanmıştır. Birliğimiz Müdürü İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan İlk Yardım belgesi kursuna gönderilerek belge alınması sağlanmıştır. Ana kanal üzerindeki asfalt geçişinin olduğu köprü geçit yollarına demir bariyer ile çevrilerek araç geçiş güvenliği sağlanmıştır" dedi.

Başkan Irak, "Kış ayalarında yapmış olduğumuz tamir ve bakımlarda yaklaşık 4 yıldır devam etmekte olduğumuz tüm tünel geçişleri ve diğer borulu sistemlere giren, düşme tehlikesi olabilecek kanal giriş ve çıkışları demir ızgaralar ile güvenli hale getirilmiştir. Ana kanal ve yedek kanallarda TANAP tarafından oluşturulan bütün patlaklar masrafı TANAP tan tahsil edilerek birliğimiz personeli ve diğer dışarıdan bulduğumuz ustalarla tamir edilerek arızalar giderilmiştir. TANAP tarafından çalışma sahasında ulaşım yollarında oluşan arızalar ilgili Halkla ilişkiler sorumlusu ile görüşülerek 2018 Haziran ayına kadar ilgili şirket tarafından yapılması hakkında mutabakat tutanağı imzalanmıştır.2017 yılı sulama sezonunda çiftçilerimize suyun sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için 90 m3 hazır beton 100 m3 kendi hazırladığımız beton ile 190 ano yaklaşık 300 metre ana kanalda 270 metre yedek kanlarda beton yenilenmesi yapılmıştır. Kış sezonunda yolarımızın tamir ve bakımı için 4.000 m3 yol malzemesi mevcut depolarımıza çekilmiş bir kısmı direk olarak yollarımıza serilmiştir. 20 kilometrelik yolun bakım ve onarımı yapılmış olup, geri kalan yolların bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Kış sezonu ılıman geçtiği için sulama vanalarında fazla arıza oluşmamış olup, 30 adet vana tamir ve bakımı yapılarak sulama hazır hale getirilmiştir. 2017 yılında yosunlanmayı önlemek için 2.000 kg göztaşı ve kanal kimyasalı kullanılmıştır. Kanal kıyılarındaki yabancı otları kurutmak için 300 litre yeşil kurutan (randop) ot ilacı kullanılmıştır. Birliğimiz tüm ana ve yavru kanalların temizliği ve bakımı birliğimiz personeli ile köylerden bulduğumuz işçilerle birlikte yapılarak, 2018 sulama sezonuna hazır hale getirilecektir. 18.04.2018 tarihi itibariyle mevcut olan net su miktarı 49,5 milyon metreküptür" şeklinde konuştu.