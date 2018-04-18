Bu çiçeği koparan yandı: Cezası 48 bin 625 TL

Dünyadaki kale çeşitli arasında önemli bir yere sahip olan ve koruma altında bulunan Manisa lalesi (Tulipa Orphanidea) Spil Dağı Milli Parkını renklendirmeye başladı. Normal mevsim şartlarında Mayıs ayı içerisinde açması beklenen Manisa lalesi bu yıl havaların sıcak seyretmesi nedeniyle Nisan ayında açmaya başladı. Vatandaşlar Spil Dağı Milli Parkına çıkarak endemik bitki türleri arasında yer alan Manisa lalesini bu yıl daha erken görme imkanı bulabilecek.

Bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkının bin 250 metre yüksekliğindeki bölgelerinde yetişen Manisa lalesi, endemik bitki türleri arasında yer almasından dolayı koruma altına tutuluyor. Manisa lalesine zarar veren kişilere bu yıl 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 48 bin 625 TL ceza kesilecek.



"GENETİK KÖKENİ ÜZERİNDEKİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Manisa lalesinin genetik kökeniyle ilgili çalışmalar yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Spil Dağı Milli Parkımız içerisinde Manisa lalesi endemik bitki türü olarak bulunmakta. Bölgede de çok önemli bir türdür. Manisa lalesiyle alakalı tür eylem planı kapsamı içerisinde de Manisa Celal Bayar Üniversitemizdeki akademisyenlerimizle beraber Manisa lalemizin genetik kökeni üzerindeki bilimsel çalışmalar da devam etmektedir.

Laleler zambak türü familyasından. Ülkemizde 17 tür lale var. Manisa bölgemizdeki bu lale de bu yöreye has bir türdür. Koruma altındadır. Tabi vatandaşlarımız laleleri Spil Dağı Milli Parkında rahatlıkla görebilirler" dedi.



"MANİSA LALESİNİ KOPARMANIN CEZASI 48 BİN 625 TL"

Manisa lalesine zarar vermenin bir çevre suçu olduğunu hatırlatan Gençoğlu, "Biz vatandaşlarımızın laleleri rahatlıkla görebilmeleri açısından uyarıcı tabelalar yaptık. Koruma alanları çitlerle çevirdik. Spil'e çıkan vatandaşlarımızın yol kenarında bu laleleri görebilme imkanı vardır. Fotoğraflarını çekebilirler ama lalelerimize zarar vermeleri gerekiyor. Bu aynı zamanda bir çevre suçudur.

Cezası da bayağı ağırdır. Ceza miktarı ise 2872 sayılı Çevre Kanunundan kaynaklanan 2018 yılı güncellenmiş rakam 48 bin 625 TL'dir. Bayağı yüklü bir cezadır. Tabi öncelikle insanlarımızın bu konuda bilinçlenmesi lazım. Fotoğrafını çekersin, görürsün, seyredersin ama lütfen bunu koparmayın. Bu nesli tehlike altında olan bir tür. Dolayısıyla biz de insanlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

